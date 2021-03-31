Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PERA Palas adlı Netflix dizisinde başrol oynayan 30 yaşındaki Kaya “Çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün setin çok dikkatli davranmasına rağmen covid oldum, ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi yaşıyorum aslında... Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Hafif atlatıyorum” ifadelerini kullandı.