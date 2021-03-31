PERA Palas adlı Netflix dizisinde başrol oynayan 30 yaşındaki Kaya “Çıkan haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün setin çok dikkatli davranmasına rağmen covid oldum, ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi yaşıyorum aslında... Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Hafif atlatıyorum” ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
31.03.2021 - 13:27 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.
Etiketler : hazal kaya,koronavirüs,
778798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/778798.aspx
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