Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir video paylaşarak “Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Maalesef Covid olmuşum ama geçer herhalde. Siz bol bol dua edin” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın halsiz görüntüsü ise sevenlerini üzdü.
Oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
02.04.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Zümrüdüanka' dizisi ile adını duyuran Ceren Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zümrüdüanka,
779377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/779377.aspx
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