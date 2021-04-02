Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından bir video paylaşarak “Mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Maalesef Covid olmuşum ama geçer herhalde. Siz bol bol dua edin” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın halsiz görüntüsü ise sevenlerini üzdü.