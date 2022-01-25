Türkiye Gazetesi

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, "single" tanıtımı için İstanbul'a gelmek istedi. Ünlü şarkıcınınj içinde bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'nda pistin karla kaplı olması sebebiyle inemedi. Bunun üzerine uçak Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

"ÇORLU'YU SEVDİM"

1 saat boyunca havada döndüklerini söyleyen Inna "İstanbul ve İzmir'i çok beğeniyorum. Çorlu'yu da sevdim. Baklava yeme fırsatı buldum ve çok beğendim. Türk şarkıcılardan, uluslararası çalışmalar yaptığı için Tarkan'ı tanıyorum ve beğenerek takip ediyorum" dedi.

Yarın İstanbul'a gideceğini oradan da Romanya'ya döneceğini aktaran şarkıcı, şubat ayında Türkiye'de vereceği konsere müzikseverleri davet etti.

ÇORLU YERİNE ÇORUM YAZDI

Inna açıklamanın ardından Türkçe bir şarkıdan kısa bir bölüm seslendirdi.

Öte yandan, Inna'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çorlu yerine Çorum yazması dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna'nın Erciyes’teki kayak keyfi ​Dünya çapından tanınan ve şarkılarıyla dinleyenlerini büyüleyen Rumen şarkıcı Inna Türkiye'ye geldi. Romanyalı şarkıcı, Erciyes’te kayak yaparak karın tadını çıkardı.

Inna, Türkiye'ye geliyor Romanyalı sanatçı Inna, bayramda Türkiye’de konser verecek.