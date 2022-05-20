Türkiye Gazetesi

İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikayesini anlatan ve tam bir dönem dizisi olan Seksenler final yapmaya hazırlanıyorum. 10 sezondur ekranlara gelen ve izleyicinin gönlüne taht kuran dizi hem nostaljik hem de komik olmasıyla ilgi çekiyordu.

YERİNE GELECEK DİZİ BELLİ OLDU

Yakın zamanda final yapmaya hazırlanan dizinin bitişiyle TRT yeni bir diziyi seyirciyle buluşturacak. ‘Mükemmel Eşleşme’ isimli dizi aile komedisi olacak. Ünlü senarist ve yapımcı Güven'in yeni dizisi için de hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kavuk oturacak. Dizinin başrolünde ise Ahmet Kayakesen oynayacak. Dizinin çekimleri Haziran ayında başlayacak.

Seksenler yeniden TRT'de TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler yeni bölümleriyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Seksenler’in gülümseten oyuncusu ağlatacak! Seksenler dizisinin Yıldız’ı olarak milyonların evine konuk olan Özlem Balcı, yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.