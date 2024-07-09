Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! O parayla...
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Gazetemagazin- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Gazetemagazin
Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.
Teoman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla oldukça çok konuşulan isimler arasındaki yerini alıyor.
Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.
ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK
Şarkıcı tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkardı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin
Kaynak: Gazetemagazin
Kaynak: Gazetemagazin