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Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! O parayla...

Düzenleyen: / Kaynak: Gazetemagazin
- Güncelleme:
Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! O parayla...
Teoman, Çocuk Esirgeme Kurumu, Müzayede, Haber

Magazin Haberleri  / Gazetemagazin

Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.

Teoman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla oldukça çok konuşulan isimler arasındaki yerini alıyor.

Geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklayan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.

Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! Bakın o parayla ne yaptı - 1. Resim

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK

Şarkıcı tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkardı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Gazetemagazin
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