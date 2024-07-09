Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! O parayla...

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Gazetemagazin 9 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme:

Teoman, Çocuk Esirgeme Kurumu, Müzayede, Haber

Magazin Haberleri / Gazetemagazin

Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarmıştı. Teoman’ın gitarı müzayede’de 466 bin TL’ye satıldı.