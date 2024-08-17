Barış Baktaş'a çirkin saldırı! Ateş püskürdü

“Kan Çiçekleri” dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Barış Baktaş isyan etti. Uzun süredir sosyal medya üzerinden kendisine, ailesine ve yakın çevresine yapılan çirkin saldırılara maruz kalan oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi. Baktaş, saldırıda bulunan isimlere dava açtı.

Kan Çiçekleri'nde 'Baran' karakterini canlandıran Barış Baktaş, rol aldığı projelerle ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Uzun süredir sosyal medya üzerinden kendisine, ailesine ve yakın çevresine yapılan çirkin saldırılara maruz kalan oyuncu; tespit edilen 200’ün üstünde sosyal medya hesabına dava açtı.

BARIŞ BAKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncu, “Şükür çok takip edilen bir dizimiz var. Bu bağlamda beni sonuna kadar eleştirebilirler. Başım üstüne. Ama konu aileye gelince orada bir durmaları gerekir herkesin. Bu benim kırmızı çizgim. Gerekli işlemleri artık hukuk çerçevesinde avukatlarım halledecek” ifadelerini kullandı.