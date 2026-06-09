Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkat çeken Beril Pozam, katıldığı bir programda özel hayatı ve manevi dünyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Emre Altuğ’un tavsiyesiyle okumaya başladığı İnşirah Suresi’nin kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi anlattı.

Yalı Çapkını setindeki rol arkadaşı Ersin Arıcı ile evli olan Beril Pozam, konuk olduğu programda samimi itiraflar yaptı.

Çocukluk döneminde merakı nedeniyle İncil ve Kur’an-ı Kerim okuduğunu ifade eden Pozam, “Yalı Çapkını dizisindeyken Emre Altuğ ile konuşuyoruz, dedi ki; ‘Ben sabahları İnşirah Suresi okurum.’ Ben de o güne kadar İnşirah Suresi’ni hiç duymamıştım. Hemen baktım ve o an gerçekten çok etkilendim, gönlümden vuruldum o sureyi okuyunca” dedi.

Beril Pozam’dan ‘İnşirah suresi’ itirafı! Açıklaması derinden etkiledi

“İNŞİRAH OKUMAYA BAŞLADIM”

Pozam, manevi olarak zorlandığı bir dönemde İnşirah Suresi ve Kur’an-ı Kerim’i kendi başına okumaya yöneldiğini ve bunun kendisini derinden etkileyip rahatlattığını söyledi:

“Gerçekten bir rahatlamaya, ferahlamaya ihtiyaç duyduğum, içsel bir ferahlamaya ihtiyaç duyduğum bir dönemdeydim ve ben de İnşirah okumaya başladım. Sonra sohbetler dinlemeye başladım, insanları dinlemeye başladım. Bildiğim, güvendiğim, tanıdığım insanları dinlemeye başladım.”

Beril Pozam’dan ‘İnşirah suresi’ itirafı! Açıklaması derinden etkiledi

“YAZILMIŞ EN İYİ KİTAP”

“Sonradan da dedim ki; 'Ben niye insanların algısından dinliyorum? Ben okuyayım. En azından kendi algımla bir algılamaya çalışayım. Çünkü Allah, sonuçta onu hepimize yazdı. Birtakım insanlara yazdı da onlar bize anlatsın diye yazılmadı Kur'an-ı Kerim. Ben okuyayım dedim ve okudukça daha da derinleşti her şey, daha da etkilendim. Yazılmış en iyi kitap bence. Çok etkiliyor beni.”

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