‘Kafalar’ grubunun üyesi ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturmasıyla gündeme geldi. Soruşturma kapsamında verdiği ifade kamuoyuna yansırken, Hancı’nın açıklamalarının ardından eski eşi Esin Çepni’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kafalar adlı YouTube kanalıyla tanınan, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile olan yakınlığıyla bilinen Bilal Hancı’nın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında anıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında yer alan Hancı hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ tedbiri kararı alındı.

“KOKAİN DIŞINDA BİR MADDE KULLANMADIM”

Devam eden soruşturma kapsamında Bilal Hancı’nın adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hancı, savcılık ifadesinde ise yasaklı madde kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hancı’nın ifadesinde, “Hakkımdaki uyuşturucu madde kullanma iddiasına ilişkin olarak şunları beyan etmek isterim: 2024 yılı içerisinde, oldukça sarsıntılı ve psikolojik açıdan ağır bir boşanma süreci geçirdim. Bu sürecin getirdiği ruhsal çöküntü ve sosyal medya içerik üreticisi olmanın oluşturduğu yoğun kamuoyu baskısı nedeniyle, hayatımda ilk kez 2024 yılında Amsterdam'da bulunduğum sırada kokain ve MDMA maddelerini temin ederek kullandım” dediği öğrenildi.

Devamında ise “Türkiye'ye döndükten sonra da yaşadığım psikolojik zorluklar ve kendimi kötü hissettiğim anlarda, yaklaşık ayda bir kez olacak şekilde bu maddeyi kullanmaya devam ettim. Söz konusu maddeyi Türkiye'de bulunduğum arkadaş ortamlarından temin ettim; şu an bu kişilerin isimlerini net olarak hatırlayamamakla birlikte, hatırlamam halinde savcılığınıza bildirmeye hazırım. Kokain dışında herhangi bir madde kullanmadım” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMASINA ESİN ÇEPNİ’DEN TEPKİ

Söz konusu ifadelerin basına yansımasının ardından, Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından uzun ve sitem dolu bir açıklama yaptı. Çepni paylaşımında, evlilikleri süresince yaşadığını iddia ettiği olaylara değinerek, aldatıldığını, psikolojik baskı gördüğünü ve bu süreçte mağdur edildiğini savundu. Çepni ayrıca, yaşananlar nedeniyle iş hayatının olumsuz etkilendiğini ve sosyal çevresinde dışlandığını öne sürdü. Çepni paylaşımının tamamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.”

"ESKORT GETİRİP EV TUTTUĞUNDA DA MAĞDUR OLMADIM"

“İzmir’den eskort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim.

Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.

Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum.

Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.”

