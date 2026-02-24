Şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsanın tanınan simalarından Cihan Sütşurup hakkında tefecilik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütşurup’un malvarlığına tedbir konulmasına karar verdi. Alınan tedbirin taşınmazlar, banka hesapları ve yatırım araçlarını kapsadığı kaydedildi.

DÜZELTME METNİ: 24 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan "Mustafa Sandal'ın kayınpederi hakkında soruşturma! Mal varlıklarına tedbir konuldu" başlıklı haberimiz, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararı doğrultusunda güncellenmiştir. Yargı kararlarına olan saygımız ve ilkeli yayıncılık anlayışımız gereği, söz konusu tedbirin kaldırıldığını okuyucularımıza duyururuz.

MAHKEME İTİRAZI HAKLI BULDU

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınpederi iş insanı Cihan Sütşurup ve ailesinin mal varlıklarına konulan tedbir kararı, yapılan itiraz üzerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Cihan Sütşurup, kızları Simge Sütşurup, Melis Sandal ve eşi Reyhan Sütşurup’un mal varlıklarına yönelik daha önce verilen el koyma kararıyla ilgili yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Şüpheliler vekili Av. Ahmet Ekrem Hazinedar aracılığıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itiraz dilekçesinde belirtilen hususlar mahkemece incelendi. Hakimlik, 24/02/2026 tarihli kararında, itiraz dilekçesinde ileri sürülen gerekçelerin "haklı ve yerinde" olduğuna hükmetti.

TEDBİR KARARI TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2026/1388 D. İş nolu el koyma onama kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte; Cihan Sütşurup, Simge Sütşurup, Melis Sandal ve Reyhan Sütşurup’un taşınmazları, banka hesapları ve yatırım araçları üzerindeki tüm kısıtlamalar kalkmış oldu.

HUKUKİ SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

"İtiraz dilekçesinde ileri sürülen hususların haklı ve yerinde olduğu görülmekle... Hakimliğimizin 20/02/2026 tarih ve 2026/1388 D. İş nolu onama kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Bu kararla birlikte, daha önce kamuoyuna yansıyan "mal varlıklarına tedbir konulduğu" yönündeki haberlerin dayanağı olan mahkeme kararı, yine yargı makamlarınca ortadan kaldırılmış oldu.

