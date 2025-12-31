2016 yılında ekranlara gelen ve kısa sürede fenomen haline gelen ‘Çocuktan Al Haberi’ programının küçük yıldızı Efe Koçyiğit, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıktı. Koçyiğit, ‘Rüya Gibi’ adlı dizide rol aldı.

‘Çocuktan Al Haberi’ programı sırasında kendine has şivesi, sempatik tavırları ve yemeğe olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Efe Koçyiğit, izleyiciler tarafından ‘Çitos Efe’ lakabıyla tanındı. Bu takma isim, Koçyiğit’in kısa sürede geniş kitlelerce tanınmasını sağladı ve onu adeta bir fenomen haline getirdi.

Çitos Efe dizide ortaya çıktı! Son görüntüsü herkesi endişelendirdi

BAKANLIK UYARI YAPMIŞTI

Küçük yaşta kazandığı şöhretin ardından bir dönem neredeyse her televizyon programında ve sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkan Efe Koçyiğit, ekranlardan uzun süre uzak kaldı. Hatta, çocukların ekranlarda ekonomik olarak sömürülmemesi ve sağlığının korunması amacıyla Bakanlık tarafından bazı uyarılar yapılmıştı. Küçük Efe’nin obezite riski nedeniyle ailesine dikkatli olunması konusunda uyarı yapılmıştı.

RÜYA GİBİ’DE ROL ALDI

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Efe Koçyiğit, bu kez Show TV’deki Rüya Gibi’ye konuk oyuncu olarak katıldı. Başrolünde Seda Bakan’ın yer aldığı dizide görünen Koçyiğit’in son hali, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Kullanıcılar, Koçyiğit’in görüntülerini paylaşarak sağlık durumu hakkında yorumlarda bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, “Sağlığı için acilen müdahale edilmeli”, “Daha da şişmanlamış” ve “Tedavisi yapılmalı” gibi tepkiler öne çıktı.

