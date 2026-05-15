Didem Soydan, 2012 yılında yaptığı Bitcoin yatırımının yıllar sonra büyük bir kazanca dönüştüğünü anlattı. Şifresini unuttuğu dijital cüzdanına uzun uğraşlar sonucunda yeniden erişim sağlayan ünlü model, hesabındaki rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kardeşinin ise heyecanla “Abla zengin olduk” diye tepki verdiğini belirtti.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Didem Soydan, dijital para piyasasına eski erkek arkadaşının yönlendirmesiyle adım attığını belirtti. Bitcoin’in o dönem henüz yaygın olarak bilinmediğini ifade eden Soydan, uygulamayı indirerek yatırım yaptığını ve kısa süre sonra yurt dışına taşındığını dile getirdi.

“BENİM BITCOIN’IM VAR”

Yıllar sonra arkadaş ortamında yeniden Bitcoin konuşulması üzerine hesabını hatırladığını söyleyen ünlü model, o an yaşadığı şaşkınlığı anlattı:

Aradan 4 sene falan geçti. 4 senenin sonunda arkadaşlarım hararetli bir şekilde şeyi konuşuyor; 'Ya kredi çekelim. Bitcoin çok artmış. Bitcoin diye bir şey var.' Ben de hiç unutmuyorum böyle yemek yiyorum. 'Ne dedin ya sen?' dedim. 'Bitcoin' dedi. Dedim benim Bitcoin'im var biliyor musun? Bana dedi ki 'ya saçmalama sen ne anlarsın?'

UNUTTUĞU ŞİFREYİ HATIRLAMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Ancak dijital cüzdanının şifresini unutan Soydan, hesabına yeniden erişebilmek için günler süren bir uğraş verdiklerini açıkladı. Eski telefonuna ulaşmaya çalıştıklarını belirten model, kardeşiyle birlikte şifreyi kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

KARDEŞİ “ABLA ZENGİN OLDUK”

Umut Ceylan’ın YouTube programında konuşan Didem Soydan, eski telefon hattı üzerinden sisteme giriş yapmaya çalıştıklarını ve sürecin birkaç gün sürdüğünü anlattı.

Hesaba yeniden erişim sağladıkları anı da paylaşan Soydan, ekranda gördüğü rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Ünlü model, kardeşinin heyecanla “Abla zengin olduk!” diyerek tepki verdiğini söyledi.

“BİRÇOK YATIRIMIMIZA VESİLE OLDU”

Kaça katlanmış sorusuna ise “Sadece şöyle söyleyeyim. O bizim markamız için, birçok yatırımımıza vesile oldu. Pandemide bizi hep beraber geçindirdi. Bizi namerde muhtaç etmedi. Birçok arkadaşıma destek olmamı sağladı. İlerde emekliliğimiz için bir yer almamızı sağladı” dedi.

