Dilan Polat'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Paylaşımlar art arda geldi
Geçtiğimiz haftalarda koruması ve akrabası silahlı saldırıda öldürülen Dilan Polat'ın, hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Eşi ve kardeşi, zor günler geçiren Polat'ın uzun süre tedavi göreceğini açıkladı.
- Can Polat, kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hastanede durumunu kaybetti.
- Saldırı anında çocukların olay yerinde olduğu belirtildi.
- Dilan Polat, ambulans beklerken çektiği videoyu yayınlamıştı.
- Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
- Engin Polat, eşinin uzun süre hastanede kalacağını duyurdu.
- Sıla Doğu, Dilan Polat'ın doktor kontrolünde özel bir tedavi gördüğünü ve ziyaretlerin kısıtlı olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz hafta ailece İzmir'e tatile giden Polat ailesi, acı bir olayla sarsıldı. Ailenin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat, kaldıkları otelin önünde silahlı saldırıya uğradı.
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NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYORDU
Can Polat hastanede hayatını kaybederken, Dilan Polat ve ailesi yıkıldı. Saldırı anında çocukların da olay yerinde olması, Dilan Polat'ın ambulans beklerken çekip yayınladığı video; yaşanan sinir krizini açıkça ortaya koydu.
Haziran ayının başından beri cenaze dışında bir yerde görülmeyen Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Dilan Polat'ın nerede olduğu merak edilirken, beklenen açıklama eşi ve kardeşinden geldi.
"UZUN SÜRE HASTANEDE KALACAK"
Daha önce de psikolojik tedavi gördüğü bilinen Polat'ın, yeniden hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Engin Polat dün gece yaptığı paylaşımda "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede ben ise tekim" ifadelerini yazdı.
"ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR"
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise gelen sorular üzerine "Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Telefonları da evde. Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.