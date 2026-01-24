Yasak Elma dizisinde rol aldıktan sonra bebeğini dünyaya getiren Eda Ece, setlere ara vermişti. Ticarete yönelen ünlü oyuncu Hamileliği sırasında kendi pijama markasını kurdu, şimdi ise ilk mağazasını açtı.

Eda Ece, 2019 yılından beri aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023’te nikah masasına oturdu. Çift, 4 Nisan 2024 tarihinde Mina İpek adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

KENDİ MARKASINI KURDU

Hamileliği sırasında setlere ara veren Eda Ece, bu süreçte kendi pijama takımı markasını oluşturdu. Uzun süredir ticaretle ilgilenen Ece, yeni hamlesiyle dikkat çekti.

Eda Ece kendi markasını kurdu! İlk mağazasını açtı

MAĞAZASINI AÇTI

Eda Ece, önceki gün Akmerkez’de markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta konuşan Ece, ailesiyle birlikte bir pijama markası kurduklarını belirterek, “Dijitalde satış yapıyorduk. Ama mağaza olarak ilk kez burada açtık” dedi.

Dayısının 50 yıldır tekstil sektöründe yer aldığını aktaran Ece, “Kumaşlarımız insan tenine zarar vermeyen materyallerden seçildi. Moda tutkunu değilim, pijama ve eşofmanlarla rahat ederim. Evde giydiğim, beğendiğim ürünleri burada satışa sunuyoruz. Ayrıca sık sık indirim yapmaya çalışıyoruz. İndirimi herkes sever, ben de severim” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası