Ev sahipleriyle kavgalı olan Pucca 'bipolar' olduğunu açıkladı

Kira ödemediği gerekçesiyle ev sahipleriyle sorun yaşayan sosyal medya fenomeni Pucca, kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı.

Yazarlığının yanında özel hayatında yaşadığı olaylar nedeniyle gündeme gelen Pucca, kira ödemediği iddialrıyla konuşuluyor.

EV SAHİPLERİYLE SORUN YAŞIYOR

Jale Tuncer isimli ev sahibi, fenomen ismin aylardır kira ödemediğini öne sürmüş, "İyilikten maraz doğdu" paylaşımıyla evinde kalan Pucca'dan 16 aydır kira alamadığını açıklamıştı. Büyük yankı uynadıran paylaşımın ardından manken ve oyuncu Tuba Ünsal da Pucca'nın eski kiracısı olduğunu ve evini mahvettiğini iddia etmişti.

'BİPOLAR' OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hakkında çıkan iddialara karşılık olarak Ünsal ve ev sahiplerine dava açacağını söyleyen Pucca, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyen Pucca sağlık raporunu paylaşarak kendisine "bipolar" teşhisi konduğunu duyurdu. Instagram'dan "Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım..." diyen Pucca ses getiren paylaşımının ardından devamında uzunca bir açıklama yaptı.