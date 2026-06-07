Türk televizyon izleyicisinin hafızasında yer edinen oyuncu Alp Balkan'ın vefatının ardından ailesini hüzne boğan bir gelişme daha yaşandı. "Mahallenin Muhtarları" dizisinde hayat verdiği "Eczacı Bahadır" karakteriyle tanınan Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan, oğlunun ölümünden sadece 24 gün sonra vefat etti.

"Mahallenin Muhtarları" dizisinde hayat verdiği "Eczacı Bahadır" karakteriyle tanınan Alp Balkan, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Oğlunun vefatıyla büyük bir acı yaşayan Mustafa Balkan’ın vefat ettiği öğrenildi.

Evlat acısına dayanamadı! Alp Balkan'ın babası 24 gün sonra hayatını kaybetti

Acı haberi kamuoyuyla paylaşan Film-San Vakfı, yaptığı açıklamada Alp Balkan'ın vefatının üzerinden henüz 24 gün geçtiğini hatırlatarak, babası Mustafa Balkan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Vakfın paylaşımında, her iki isim için de taziye mesajlarına yer verilirken, sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILMIŞTI

Mustafa Balkan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen oğlunun cenaze töreninde yaşadığı derin üzüntüyle gündeme gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye ile cenaze namazına katılan acılı baba, Bakırköy Yenimahalle Camii'nde gerçekleştirilen törende oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü. O anlar cenazeye katılanlar tarafından duygusal anlar olarak hafızalara kazınmıştı.

Evlat acısına dayanamadı! Alp Balkan'ın babası 24 gün sonra hayatını kaybetti

Ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan Mustafa Balkan'ın cenazesi, dün öğle namazının ardından Bakırköy Yenimahalle Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evlat acısına dayanamadı! Alp Balkan'ın babası 24 gün sonra hayatını kaybetti

ALP BALKAN ÖLDÜ?

Oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasında da uzun yıllar aktif olarak yer alan Alp Balkan'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. 1990'lı yıllarda sahne çalışmalarına ağırlık veren Balkan, birçok ünlü sanatçıyla aynı projelerde yer aldı. Gülben Ergen, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi isimlere vokalistlik yapan isim, konser ve sahne performanslarıyla müzik sektöründe de tanınıyordu.

Bir süredir kalp damar hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti.

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