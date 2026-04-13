Yıllar önce tesettüre girerek oyunculuğa veda eden Gamze Özçelik, önümüzdeki günlerde TRT'nin dijital platformu 'tabii' için çekilecek olan "Operasyon Alesta" dizisinde yer alacak.

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, tesettüre girdikten sonra setlere veda etmişti. Kendini yardım derneğine adayan Özçelik'ten sürpriz bir haber geldi.

TRT DİZİYLE ANLAŞTI

İkinci evliliğini geçtiğimiz yıllarda oyuncu Reshad Strik ile yapan Gamze Özçelik, TRT tabii’nin iddialı dizisi “Operasyon Alesta”nın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özçelik; Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek olan Üs Yapım, Süreyya Yaşar Önal imzalı ‘Operasyon Alesta’ dizisi ile anlaştı.

MÜHENDİS ZEYNEP'İ OYNAYACAK

Yıllar sonra setlere dönecek olan Özçelik, dizide Afrika’da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterini canlandıracak. Ekip önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak.

Dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, senaristliğini ise Onur Böber üstleniyor. Kadroda ise Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi isimler bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası