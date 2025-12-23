Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Tarabya Sahili’nde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Avşar’ın, otomobiliyle seyir halindeyken fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı ve bu nedenle kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Hülya Avşar geçirdiği kazayla gündeme geldi. Kazanın, Hülya Avşar’ın 10 Ekim’de kutladığı 62’nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı ve yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu belirtilen lüks otomobiliyle gerçekleştiği kaydedildi. Tarabya Sahili’nde yaşanan olayda Avşar’ın aracı kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

SON ANDA MANEVRA YAPTI, DENİZE UÇMAKTAN KURTULDU

Kazanın yaşandığı noktada, çarpılan duvarın hemen arkasında denizin bulunduğu öğrenilirken, Hülya Avşar’ın son anda yaptığı manevrayla otomobilin denize uçmasını engellediği belirtildi. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı.

ARACI CİDDİ HASAR ALDI

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, Avşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan lüks otomobilde ciddi maddi hasar oluştuğu, aracın daha sonra tamir edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildiği aktarıldı.

