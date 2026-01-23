Survivor’ın yeni bölüm fragmanı yayınlanmasına rağmen zorlu yarışma yayın akışında yer almadı. Yarışmacıların performansını yakından izleyen ve ekibe katılacak iki yeni yarışmacıyı merak eden izleyiciler, Survivor’un yeni bölümünü bekliyor. Fragmanda Acun Ilıcalı'dan 2 yeni yarışmacı müjdesi gelmişti. Peki, Survivor yeni bölüm yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

İzleyicilerin heyecanla beklediği Survivor'ın yeni bölümü 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmayacak. Survivor'ın yerine "O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü" yer alacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 tarafından paylaşılan haftalık akışa göre Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümü 24 Ocak 2026 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.





İki yeni yarışmacının katılacağı duyurulmuştu! Survivor yeni bölüm yok mu?

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACI MÜJDESİ

Yarışmanın yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan tanıtım sürpriz bir gelişmeyi gözler önüne serdi. Survivor 2026 4. Hafta 1. Bölüm tanıtımında acil durum konseyi toplanıyor, Acun Ilıcalı ekibe yeni yarışmacı müjdesi veriyor. Yapılan açıklamaya göre, 2 eski yarışmacı Survivor 2026 sezonunda yer alacak.





