İlk Göktürk: Önsöz’ün ilk fragmanı yayınlandı! Yayınlanacağı platform belli oldu

Alper Çağlar’ın uzun zamandır merakla beklenen projesi İlk Göktürk: Önsöz, HBO Max platformunda 2026 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım için ilk tanıtım fragmanı da yayımlandı ve tarihi kurgu ile mitoloji temalı hikayesi merak uyandırdı.

Toplam üç film olarak planlanan Göktürk üçlemesinin giriş niteliğindeki bölümü ‘İlk Göktürk: Önsöz’, Türklerin tarih sahnesine ilk kez “Türk” adıyla çıktığı dönemi ekrana taşıyor. 

Yapım, Göktürk Devleti’nin kurucu kardeşleri Bumin ve İstemi’nin hikayesini, kardeşlik ve birlik temaları üzerinden anlatıyor. Senaryo, tarihsel olayları epik bir dille yeniden yorumlayarak, Türklerin yeniden doğuş sürecine odaklanıyor.

İlk Göktürk: Önsöz’ün ilk fragmanı yayınlandı! Yayınlanacağı platform belli oldu - 1. Resim

MİNİ DİZİ FORMATINDA EKRANA GELECEK

Mini dizi formatında 3 bölüm olarak ekranlara gelecek İlk Göktürk: Önsöz, 100 dakikalık hikayeyi kapsamlı bir biçimde sunacak. Mini dizinin tamamlanmasının ardından macera beyaz perdede devam edecek. Yapım, Türklerin Çin’den bağımsızlığını kazanmasının ardından, bozkırın hakimi Avarlar’a hizmet eden demirci Bumin’in mücadelesini konu alıyor. Bumin, kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar ile birlikte başlattığı isyan sayesinde halkının zincirlerini kırarak tarih sahnesine yeniden çıkışını gerçekleştiriyor.

İlk Göktürk: Önsöz’ün ilk fragmanı yayınlandı! Yayınlanacağı platform belli oldu - 2. Resim

KADRODA YOK YOK…

Yapımın yönetmenliğini Alper Çağlar üstleniyor. Başrollerde Volkan Keskin Bumin rolüyle, Arif Diren İstemi Yabgu rolüyle, Murat Serezli Alagar rolüyle ve Esra Kılıç Tüngetiren rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Burak Koçoğlu, Ehsan Saberi, Tan Altay, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Dulguun Odkhuu, Şira Sahilli, Cansel Elçin ve Hakan Karahan yer alıyor.

Teknik ve sanatsal açıdan HBO’nun en iddialı yerli projelerinden biri olarak gösterilen İlk Göktürk: Önsöz, sinematik öykü evreninin başlangıcını temsil edecek ve hikaye ilerleyen dönemde beyaz perdede devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

