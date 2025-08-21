Instagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün yaklaşık 4 milyon takipçili Instagram hesabı, dün sabah itibarıyla Türkiye’den erişime kapatıldı. Övüç’le birlikte, yüksek takipçi sayısına sahip 30 fenomenin daha hesabına erişim kısıtlaması getirildi.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, ayrıca tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını duyurdu. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında, fenomen Murat Övüç’ün Instagram hesabı da yer aldı.

İLK AÇIKLAMA: SEBEBİNİ BİLMİYORUM

Renkli kostümleriyle sahneye çıkan Murat Övüç, Instagram hesabının Türkiye’de erişime kapatılmasının ardından yedek hesabından açıklama yaptı. Artık sahnelerinde yalnızca smokin giyeceğini ve mevcut sahne kostümlerini dağıtacağını belirtti.

Instagram hesabının neden kapatıldığına dair de konuşan Övüç “Telefonum susmuyor. Yemin ediyorum bilmiyorum niye kapalı. Ama inşallah güzel olacak her şey. Vardır bir sebebi, sebebini de öğreneceğiz” dedi.

“ARTIK SAHNEDE SMOKİN GİYECEĞİM”

Kıyafet tercihlerinde değişikliğe gideceğini söyleyen fenomen “Giyim odam değişiyor, sahnedeki bütün kıyafetlerim terziye gidiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Artık sahnede smokin giyeceğim. Siyah pantolon, papyon, beyaz ceketler. Değişim zamanı, biz de değişiyoruz efendim. Bundan sonra bütün sahnelerimde takım elbiseler... Özümüze dönüyoruz” açıklamasıyla şaşırttı.