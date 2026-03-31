Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförü Hüseyin Can A.’nın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şoför “Beyaz aracın sağ ön yolcu camına elinde silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm. Bir el silah sesi duydum. Alaattin hemen geri çekildi. Aleyna araçtan indi ve çığlık atıyordu. Bir numara WhatsApp üzerinden aradı. 'Abi ben Aleyna'nın yanında müzisyenim, Polis gelecek ne söyleyeyim' dedi. Ben de 'Ne gördüysen onu söyle dedim” diye konuştu.

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda tutuklu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförü Hüseyin Can A.’nın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı.

Konumu kendisine Aleyna Kalaycıoğlu’nun attığını belirten şoför “Beyaz aracın sağ ön yolcu camına elinde bir silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm ve 'Ne oluyor' diye seslendim. Ben tam yanlarına gittiğimde bir el silah sesi duydum. Alaattin hemen geri çekildi. Aleyna içinde bulunduğu araçtan indi ve çığlık atıyordu” dedi.

“SİLAHIN ÜST TARAFI İLE DOKUNDU”

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu’nun şoförü Hüseyin Can A. cinayet gecesi yaşananları şöyle anlattı:

Alaattin, orada yolun kenarında duran farları yanan beyaz renkli bir BMW aracın önünde durdu. Biz de hemen arkasında durduk. Alaattin arabadan indi. Mustafa abi de araçtan inip Alaattin'in yanına doğru yürüdü, bu esnada ben de araçtan indim. Bu beyaz aracın sağ ön yolcu camına elinde bir silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm ve 'Ne oluyor' diye seslendim.

“ALEYNA ÇIĞLIK ATIYORDU”

Ben Alaattin'in silahı ne zaman eline aldığını görmedim. Alaattin aracın içerisine doğru eğilmişti. İtiş kakış vardı. Hatta aracın sağ ön koltuğunda oturan, daha önceden görmediğim, tanımadığım gri eşofmanlı bir şahıs sağ ayağını tekme vuracakmış gibi havaya kaldırmıştı. Ben tam yanlarına gittiğimde bir el silah sesi duydum. Alaattin hemen geri çekildi. Mustafa abi Alaattin'in yanındaydı. Bu esnada Aleyna içinde bulunduğu araçtan indi ve çığlık atıyordu. Bu esnada beyaz BMW'nin sol tarafından birisi indi ve 'aaaa' diye bağırmaya başladı.

Kubilay Kaan Kundakçı

“NE GÖRDÜYSEN ONU SÖYLE”

Kendisini telefonunda kayıtlı olmayan bir numaranın aradığını belirten Hüseyin Can A. “Bir numara WhatsApp üzerinden aradı. Bana 'Abi ben Aleyna'nın yanında müzisyenim, numaranı Aleyna verdi. Polis gelecek ne söyleyeyim' dedi. Ben de 'Ne gördüysen onu söyle, sonra Aleyna ile irtibat kurarsın' dedim” diye konuştu.

Kubilay Kaan Kundakçı ve Vahap Canbay

7 İSİM TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. tutuklanmıştı. Şüphelilerden Bilal Kadayıfçıoğlu ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

