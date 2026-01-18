MasterChef Altın Kupa'da heyecan her geçen gün artıyor. Altın Kupa yolculuğunda sona yaklaşılırken büyük finale bir adım kala yarışmacılar, kupaya uzanan yolda avantaj elde etmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.Peki, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde ikinci finalist kim oldu? MasterChef Altın Kupa'da hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Altın Kupa'da final haftasına girilirken yarışmadaki rekabet kızıştı. Şeflerin belirlediği yeni görevlerle karşı karşıya kalan yarışmacılar, hem zamanla hem de rakipleriyle mücadele etti. Ekrana gelen son MasterChef bölümünde yarışmacılar, finale kalabilmek için teknik becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini de ön plana çıkarmaya çalıştı. Peki, MasterChef ikinci finalist kim oldu, altın önlüğü hangi yarışmacı kazandı?



MasterChef ikinci finalisti kim oldu? İşte MasterChef Altın Kupa finalistleri

MASTERCHEF'İN İLK FİNALİSTİ HASAN OLMUŞTU

MasterChef All Star'da adını finale yazdırmayı başaran ilk isim Hasan Biltekin olmuştu. Çağatay, Kıvanç ve Sergen ikinci finalist olmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Gecenin sonunda Hasan Biltekin'in rakibi ortaya çıktı. Etapları başarıyla geçerek şeflerden en yüksek puan alan isim, MasterChef Altın Kupa'nın 2.finalisti olmaya hak kazandı.

MasterChef ikinci finalisti kim oldu? İşte MasterChef Altın Kupa finalistleri

MASTERCHEF'İN 2.FİNALİSTİ KİM OLDU?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Sergen Özen, MasterChef All Star'ın ikinci ve son finalisti unvanını kazandı. Özen 72,5 puanla rakibi Çağatay'ı geride bıraktı. Çağatay 67 puanla MasterChef macerasını geride bıraktı.

MasterChef ikinci finalisti kim oldu? İşte MasterChef Altın Kupa finalistleri



Bugün yayınlanacak yarışmanın finalinde Sergen ve Hasan şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Final etabı mücadelesi sonunda MasterChef Altın Kupa'nın sahibi belli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası