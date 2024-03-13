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Murat Cemcir, Ahmet Kural'la ilgili son noktayı koydu! "Yollarımız kesişmesin"

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Murat Cemcir, Ahmet Kural&#039;la ilgili son noktayı koydu! &quot;Yollarımız kesişmesin&quot;

Magazin Haberleri  / -

Çok sayıda yapımda beraber yer alan oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Konuya ilişkin katıldığı bir gala sırasında konuşan Cemcir, Kural için ' Çok sevdiğim eski arkadaşım' ifadesini kullandı. Cemcir, 'Yollar bir daha kesişir' yorumuna ise "Gerek yok kardeşim" diye cevap verdi.

"Çalgı Çengi" serisi, "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek" serisi gibi çok sayıda yapımda birlikte rol alan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in arasındaki soğukluk "Override" adlı oyunun galasına katılan Murat Cemcir'in açıklamaları sonrası yeniden gündem oldu. 

Galaya katılan Cemcir, eski dostu Ahmet Kural ile ilgili konuştu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Cemcir, Ahmet Kural'ın yeni filmi 'Efsane'yi izlemediğini söylerken; aralarındaki sorunla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'KÜSLÜK VAR MI?' SORUSUNA CEVAP

"Bizim aramızda bir küslük yok. Ben, kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler..."

Murat Cemcir, Ahmet Kural'la ilgili son noktayı koydu!

Eski dostunun düğün davetiyesini whatsaapp ile gönderdiği iddiasına da cevap veren Murat Cemcir, "Ben whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil" dedi.

'ÇOK SEVDİĞİM ESKİ ARKADAŞIM'

"Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım" diyen ünlü isim, sözlerine "Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadaşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler... Sonra giderler... Hayat böyle bir şey" diye devam etti.

Murat Cemcir, Ahmet Kural'la ilgili son noktayı koydu!

Cemcir, basın mensuplarının "Yollar yeniden kesişir" yorumuna da "Gerek yok kardeşim" diye cevap verdi.

Murat Cemcir, Ahmet Kural'la ilgili son noktayı koydu!

AHMET KURAL: MURAT'I SEVİYORUM

Öte yandan Ahmet Kural da geçtiğimiz aylarda Murat Cemcir ile alakalı "Murat ile bu ara görüşmüyoruz. İleride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Murat'ı seviyorum, yolu açık olsun. Çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
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