Televizyon dünyasından acı bir haber geldi. Rol aldığı Buffy The Vampire Slayer dizisyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Nicholas Brendon, 54 yaşında hayata veda etti. Brendon, dizide canlandırdığı Xander Harris karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu Nicholas Brendon hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, “Kardeşimiz ve oğlumuz Nicholas Brendon’ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi. Ailesi, oyuncunun uykusunda hayatını kaybettiğini belirtirken, bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep etti.

Açıklamada, Brendon’un birçok kişi tarafından oyunculuk kariyeri ve yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle tanındığı vurgulandı. Ayrıca, son dönemde resim sanatına büyük ilgi duyduğu, yaptığı eserleri ailesi, arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.

Nicholas Brendon en çok Buffy the Vampire Slayer dizisindeki Xander Harris rolüyle tanınmıştı. Ayrıca Criminal Minds dizisinde Kevin Lynch karakterini canlandırmıştı.

AÇIKLANMAYAN BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Nicholas Brendon, kariyerinde Sarah Michelle Gellar ve David Borenaz ile birlikte kamera karşısına geçmişti. 2022 yılında kalp krizi geçirdiğini açıklayan Brendon, yapılan kontroller sonucu doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığına sahip olduğunu öğrenmişti. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı son güncelleme ile Brendon’un ölümünden kısa süre önce açıklanmayan bir hastalıkla mücadele ettiği de belirtildi.

ANİ VEFATI HERKESİ YIKTI

Hayranları ve televizyon dünyası, Brendon’un ani vefatı karşısında büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada taziyeler ve anma paylaşımları paylaşıldı.

