Ay Yapım, yeni yayın dönemi için hazırladığı iddialı projeler arasına bir yenisini daha ekledi. Başrolünde Nurgül Yeşilçay’ın yer alacağı “Ömür Usta”, diziseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Başlangıçta kış aylarında ekrana gelmesi planlanan yapım, ekibin daha detaylı bir hazırlık süreci geçirmek istemesi nedeniyle yeni sezona ertelenmişti. Merakla beklenen dizinin sete çıkacağı tarih belli oldu.

TEMMUZ AYINDA SETE ÇIKACAK

Senaryosu Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınan ve ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturacağı “Ömür Usta”, temmuz ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin çekimleri tamamlandığında ise eylül ayında NOW TV’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

ÖMÜR USTA DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, eşi ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha dönmeyen, ayrıca çok genç yaşta evlenmiş bir çocuk gelin olan tamirci Ömür’ün hayatı konu olacak. Ömür, çocuklarıyla birlikte verdiği zorlu hayat mücadelesini ekrana taşıyacak.

Hikaye, sadece aile bağlarını ve mücadelesini değil, aynı zamanda Ömür’ün gerçek sevgiyi bulma yolundaki sınavlarını da derinlemesine işleyerek seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

