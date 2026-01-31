Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’ten dün akşam saatlerinde kötü haber geldi. 3,5 aydır yoğun bakımda mücadele veren Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ürek’in cenaze programına ait detaylar belli oldu.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği ani kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahale sırasında kalbi yaklaşık 20 dakika duran Ürek, doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülmüş ve o tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alınmıştı. Tedavisi 92 gündür süren Ürek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ VERDİ

Ürek’in vefat haberi, menajeri Mert Siliv tarafından yapılan yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Kendine özgü tarzı ve neşesiyle milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Ürek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

VEFATINA İLİŞKİN HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ölümüne ilişkin hastane tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış, ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu cevap verememiş ve saat 20.30’da hayatını kaybetmiştir. Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Fatih Ürek’in cenaze programı belli oldu. Ürek 1 Şubat Pazar günü Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası