Sık sık paylaştığı acı haberlerle bilinen ve “sanat dünyasının felaket tellalı” olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, sokakta uğradığı pitbull saldırısı sonucu yaralandı. Olayda Akay’ın burnundan parça koptuğu öğrenildi.

Onur Akay, köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada başıboş dolaştığı iddia edilen bir pitbullun saldırısına uğradı. Köpeğini korumaya çalışan isim, saldırı sırasında yüzünden yaralandı.

YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Yaşanan olayda Akay’ın burnundan bir parça koptuğu ve dudağında derin kesikler oluştuğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akay’a müdahale edildi. Akay’ın burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akay, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başıboş olan pitbullun saldırısına uğradık. Leo’yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu.

Akay, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, kendisini arayan ve soranlara teşekkür etti. Akay, “Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş var. Ambulansla hastaneye gittim. Buna rağmen hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim” ifadelerini kullandı.

