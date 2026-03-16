Orhan Gencebay hastaneye yatırıldı! İşte son durumu
Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay'ın koronavirüs şüphesiyle yatışı yapıldı. Gencebay'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Özetle DinleOrhan Gencebay hastaneye yatırıldı! İşte son durum...
81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş ve koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı.
- Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı.
- Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı.
- Yatışı tedbir amaçlı gerçekleştirildi.
- Eşi Sevim Emre ve ailesi hastanede sanatçıyı yalnız bırakmıyor.
Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye gitti.
YATIŞI YAPILDI
Başvurduğu hastanede koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
“Paramı vermedi!” diyen Orhan Gencebay’dan sert tepki geldi! Mahkemenin yolunu tuttu
SEVENLERİ HASTANEDE
Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.
