Revna Çakır ile Ömer Sarıgül’ün bir süredir devam eden boşanma süreci sonuçlandı. Kasım ayından bu yana karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen çift, önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. 2 çocuk annesi Çakır’ın alacağı tazminat ve nafaka belli oldu.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Taraflar, yaptıkları ortak açıklamada boşanma kararını “çocuklarının üstün yararı” doğrultusunda sulh yoluyla aldıklarını belirterek, konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Her iki taraf boşanma davasının anlaşmalı olarak sona erdiği dışında başkaca hiçbir açıklama yapmayacaklarından, bu kararlarına saygı duyulmasını kamuoyunun bilgisine sunarız."

TALEPLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Boşanma süreci boyunca karşılıklı suçlamalarla dikkat çeken çiftin evliliği son buldu. Süreçte, Revna Çakır’ın aldatılma iddiasıyla yüksek miktarda tazminat ve nafaka talebinde bulunduğu, Ömer Sarıgül’ün ise farklı bir teklif sunduğu biliniyordu. İddiaya göre Çakır, iki çocuğu için aylık 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise aylık 1,5 milyon TL nafaka talebinde bulunmuştu. Toplam nafaka talebi 3 milyon 300 bin TL olarak kayıtlara geçerken, ayrıca 1,5 milyar TL tazminat istemişti.

35 MİLYONLUK TAZMİNAT: NAFAKA DA BELLİ OLDU

Sabah’tan Bülent Cankurt, çiftin boşanma detaylarını köşesine taşıdı. Anlaşmalı boşanma kapsamında varılan mutabakata göre, Ömer Sarıgül’ün, eski eşi Revna Çakır’a 35 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası ve çocuklar için 5 bin dolar iştirak nafakası ödeneceği öğrenildi.

Cankurt, yazısında “Anlaşmalı boşanmak üzere geldikleri Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden Revna Çakır avukatı ile Ömer Sarıgül ise tek başına çıktı. Revna Çakır’ın suratı sirke satarken Ömer Sarıgül'ün ise neşeli olması dikkatimi çekti” ifadelerini kullandı.

