Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı televizyon programında yıllar önce Acun Ilıcalı tarafından kendisine yapılan 500 bin dolarlık teklifi geri çevirdiğini ilk kez açıkladı. Üşümezsoy, teklifi kabul etmemesi nedeniyle Ilıcalı ile arasında uzun süredir devam eden bir gerginlik bulunduğunu esprili şekilde dile getirdi.

Pembe Masa adlı programa konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Acun Ilıcalı’nın kendisine sunduğu teklifi geri çevirdiğini ilk kez kamuoyuna açıklayarak dikkat çekici bir itirafta bulundu.

“SURVIVOR BENİM İÇİN BASİT KALIR”

Üşümezsoy’a Survivor’a katılmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Üşümezsoy bunun üzerine Acun Ilıcalı ile geçmişte yaşanan görüşmeyi belirterek, “Acun’un ben baş starıydım Yok Böyle Dans’ta. Survivor’a da giderim tabi, Survivor benim için çok basit kalır” dedi.

Şener Üşümezsoy’dan Survivor itirafı! Acun Ilıcalı’nın 500 bin dolarlık teklifini reddetmiş

“ACUN ILICALI İLE ARAMIZDA KAN DAVASI GİBİ BİR DURUM VAR”

Ünlü televizyoncu Ilıcalı ile arasında yaşanan olaylara dair “Daha önceden Acun’u son anda terk ettiğim için aramızda kan davası gibi bir şey var. Beni sevmez. Ben paraya önem vermem. Bana 500 bin dolarlık bir bütçe ayırmışlar. Reddettim hemen, şaka demiyorum. O zaman kendi formatımı getirmiştim. ‘O formatlara giremeyiz’ dedi, bu tarz ince tartışmalar yaptık” açıklamasında bulundu.

SURVIVOR KADROSU HAKKINDA KONUŞTU

Üşümezsoy, yarışmanın güncel kadrosunu incelediğini belirterek, “Şu anki yarışmacılar arasında Bayhan gibi isimler var. Ben katılsaydım, bu durum onlar için haksız bir rekabet oluşturur” diye konuştu.

