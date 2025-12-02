Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya’da gerçekleştirilen geniş katılımlı bir halk oylamasında rakiplerini büyük bir farkla geride bırakarak “kral” unvanına layık görüldü. Özçivit’in aynı zamanda, etkinliğe katılmak için 20 milyon TL gibi yüksek bir ücret aldığına dair iddialar otaya atıldı.

Dizi ve sinema dünyasının tanınan ismi Burak Özçivit, Rusya’nın Astrakhan kentinde düzenlenen “Türk Dizi Müziği” temalı özel etkinliğe onur konuğu olarak davet edildi.

‘KRAL’ İLAN EDİLDİ

Program süresince yapılan ve katılımcılara “Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?” sorusunun yöneltildiği oylamanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Gerçekleştirilen oylamada 3 binden fazla kişi fikir beyan etti. Toplamda 2 bin 747 oy alan Özçivit, katılımcıların büyük çoğunluğunun desteğini alarak açık ara birinciliğe ulaştı ve böylece etkinliğin ‘kralı’ ilan edildi.

Burak Özçivit, Rusya’da ‘kral’ seçildi! 20 milyon TL iddiası gündeme oturdu

20 MİLYON TL Mİ ALDI?

Öte yandan, ünlü oyuncunun programa katılmak için 20 milyon TL aldığına yönelik söylentiler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

