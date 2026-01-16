Buca Belediyesi’nde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın ünlü türkücü Sevcan Orhan’la birlikte Phuket tatiline gitmesi tepki çekmişti. Tatilin eleştirilmesine ilişkin Orhan sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı ilişkilerini doğruladı, "Zamanlama talihsiz" diyerek masrafların paylaşıldığını belirtti.

İLİŞKİYİ DOĞRULADI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birliktelik yaşadığı iddialarını kabul ederek, "Evet, güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" dedi.

“ZAMANLAMA TALİHSİZ”

Orhan, tatilin belediyede maaş krizi yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle yapılan eleştirilere yönelik "Zamanlama talihsiz oldu. 25 yıldır çalışıyorum ve tatili kendi imkanlarımla yaptım" açıklamasında bulundu.

Sevcan Orhan, Belediye Başkanı Görkem Duman’la ilişkisini doğruladı! Tatil eleştirilerine olay cevap

SİYASİ TARTIŞMALARA DAHİL OLMAK İSTEMİYOR

Sanatçı, Başkan Duman’a dair değerlendirmelere cevap vermek istemediğini ifade ederek, "O siyasetçi, o kısım onu ilgilendiriyor. Yorum yapmak bana düşmez" dedi.

TATİL MASRAFLARI PAYLAŞILDI

Eleştirilere cevap veren Orhan, tatil masraflarının paylaşılarak karşılandığını belirterek, "Haram yemek ve haramzede… Öyle bir şey kursağımızdan geçmez. Birinin cebinden harcanan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

