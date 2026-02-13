Survivor 2026 All Star Ünlüler ve Gönüllüler’in son bölümünde yaşanan kavga, yarışmaya damgasını vurdu. Nagihan ile Seren Ay arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gerilimi tırmandırdı. İkili arasındaki atışma, fiziksel temasa dönüşünce yaşanan olay yankı uyandırdı. “Nagihan diskalifiye olacak mı?” sorusu merak edilirken gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Ilıcalı ada konseyinde Nagihan’ın cezasını açıkladı.

Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri süren yarışmanın son bölümünde yaşanan olaylar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri sarstı. Gecenin en çok konuşulan olayı ise Nagihan ile Seren Ay arasında yaşanan sert tartışma oldu.

Survivor Nagihan diskalifiye oldu mu? Acun Ilıcalı konseyde kararını açıkladı

SURVİVOR’DA ARBEDE…

Ünlüler takımında uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Nagihan ve Seren Ay arasındaki gerilim, patlama noktasına ulaştı. İkili arasındaki kriz, bulaşık yıkama meselesi nedeniyle büyüdü. Tartışmanın kısa sürede kontrolden çıktığı ve Nagihan’ın öfkesine hakim olamayarak Seren Ay’a fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Yaşanan arbede sonrası Seren Ay’ın kolunda hasar oluştuğu ve sağlık ekipleri tarafından hastanede gözetim altına alındığı öğrenildi.

“NAGİHAN, SEREN AY’A SALDIRDI”

Olayın ardından toplanan ada konseyinde açıklamalarda bulunan yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ilıcalı, “Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda Nagihan, Seren Ay’a saldırdı. Seren Ay’ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında. Uyarmaya çalıştım olmadı, sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan’ı durduramadık” ifadelerini kullandı.

TAKIMI DEĞİŞTİ, 5 ÖDÜLDEN MAHRUM KALACAK

Konseyde alınan karar da netlik kazandı. Nagihan’ın diskalifiye edilmediği ancak ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Ilıcalı, Nagihan’ın kırmızı takımdan alınarak mavi takıma geçirildiğini ve 5 ödülden faydalanamayacağını duyurdu.

Öte yandan takımlarda kapsamlı bir değişikliğe gidildiği de belirtildi. Yapılan yeni düzenlemeye göre Nefise ve Büşra’nın da mavi takıma transfer olduğu açıklandı.

