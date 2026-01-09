Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan, ünlü sanatçı Tarkan’ın Sivas’ta eğitim yatırımları için yüksek meblağda bağış yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı resmi makamlarca açıklandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve bazı medya kuruluşlarında da yer bulan, ünlü sanatçı Tarkan’ın Sivas’ta okul, kütüphane ve spor tesisi yapılması amacıyla 22 milyon dolarlık bağışta bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu bağışa ilişkin resmi kurumlara yapılmış herhangi bir başvuru bulunmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

'TARKAN SİVAS'A 22 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPACAK' İDDİASI

Özellikle son günlerde sosyal medyada ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun Sivas'ta okul, kütüphane ve spor tesisi yapılmak üzere 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve binlerce kişi tarafından beğenildi.

İddialar bazı basın kuruluşları tarafından haberleştirilince ve Tarkan'dan da bir açıklama gelmeyince ünlü şarkıcıya övgüler yağdırıldı. Fakat kısa bir süre sonra bu haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

İDDİAYA YALANLAMA GELDİ

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi X hesabından yaptığı paylaşımla haberlerin gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle duyurdu:

"Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."

Tarkan, Sivasa 22 milyon dolar mı bağışladı? Resmi açıklama geldi

"ÖNCE SEVİNDİK SONRA ÜZÜLDÜK"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sivaslılar, yardım haberini duyduklarında sevindiklerini ama doğru olmadığını öğrendiklerinde ise üzüldüklerini dile getirip, "Keşke doğru olsaydı. Tarkan’ı severiz, önce sevindik sonra üzüldük" dediler.

Haberle İlgili Daha Fazlası