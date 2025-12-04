“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, dizinin yayınlanmasının ardından adını geniş bir kitleye duyurdu ve Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede yükseldi. Genç oyuncu, son olarak makyajsız pozunu paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni karakterini oynayan Ava Yaman, dizinin yayınlanmasının ardından büyük bir popülarite kazandı. Dizideki performansıyla dikkat çeken Yaman, sadece oyunculuğuyla değil, doğallığıyla da izleyicilerin beğenisini topluyor.

Dizinin başlamasının ardından sosyal medyada da oldukça aktif olan Ava Yaman, Instagram hesabındaki takipçi sayısını kısa sürede katladı.

Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada fırtına estirdi

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Genç oyuncunun hesabı şu anda 874 bin takipçiye ulaşmış durumda. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yaman, son olarak makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım, 24 saat içinde 260 bin beğeni alarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları ve takipçileri, oyuncunun doğal güzelliğine övgüler yağdırarak, “Çok güzelsin” , “Şahanesin” , “Duru güzellik” yorumlarını yaptı.

Bu paylaşım, Ava Yaman’ın hem oyunculuğu hem de doğallığıyla geniş bir hayran kitlesi edindiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

NERELİ OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

Öte yandan sosyal medyada genç oyuncu hakkında yapılan paylaşımlar ve yorumlarda, en çok merak edilen konulardan biri Ava Yaman’ın kökeni oldu. “Taşacak Bu Deniz” dizisinde canlandırdığı Eleni karakterinin Yunan olması, bazı izleyicilerin Ava Yaman’ı da Yunan olarak değerlendirmesine yol açtı.

Ancak yapılan araştırmalar gerçeği ortaya koydu. Genç oyuncu 2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş. Bu detay, izleyicilerin kafasındaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

