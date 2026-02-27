TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümü son anda yayından kaldırıldı. İzleyicilerin “Taşacak Bu Deniz neden yok?” sorusu gündeme gelirken, kararın nedeni ortaya çıktı.

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ve ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz, her hafta artan temposuyla dikkat çekiyordu. Özellikle Eleni ve Adil karakterlerinin gerçeklerle ne zaman yüzleşeceği izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü son anda iptal edildi! Nedeni ortaya çıktı

MAÇ NEDENİYLE YAYINLANMAYACAK

Yeni bölümün yayınlanacağına ilişkin duyurular gün içerisinde yapılmış olmasına rağmen, yayın akışında son dakika değişikliğine gidildi. Dizinin, Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyeceği bildirildi.

SEYİRCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan gelişmenin ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici iptal kararına tepki gösterdi. Kullanıcılar “Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünü istiyoruz” , “Biz dizimizi izlemek istiyoruz, açıklama bekliyoruz” şeklinde yorumlarda bulundu. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

