Yakın arkadaşı Fatih Ürek’in ablasının yaptığı miras açıklamasına tepki gösteren ünlü şarkıcı Demet Akalın, ilk kez kendi mirasını açıkladı. Akalın “Size kalmasını isteseydi sağken alırdı. Sağlığımda kime ne bırakmak istersem alır veririm gerisi hepsi Hira'mın bu da yazılı mirasım olsun” dedi.

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan, 30 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü isim Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek’in miras açıklaması gündem olmuştu.

Demet Akalın- Fatih Ürek

"HEPSİNİ SATACAĞIZ" DEMİŞTİ

2. Sayfa’ya konuşan Selvi Ürek, “Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Çok değerli kıyafetleri bulunuyor çünkü kıyafetlerine ciddi paralar harcıyordu. Bunların hepsini satacağız. Ondan bana hatıra olarak yalnızca bir bileklik kaldı. Takılarının bir kısmını almak isteyenler aldı, bir kısmı ise satıldı " demişti.

Ürek’in “Miras haktır. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız” sözleri ise tepki çekmişti.

Fatih Ürek- Ablası Selvi Ürek

DEMET AKALIN MİRASINI AÇIKLADI

Fatih Ürek’in yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ürek’in ablasının açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akalın “Size kalmasını isteseydi sağken alırdı… Keşke miras yazabilseydi… Sağlığımda kime ne bırakmak istersem alır veririm gerisi hepsi Hira'mın bu da yazılı mirasım olsun” diyerek ilk kez kendi vasiyetini açıkladı.

Tek bir isim verdi! Demet Akalın önce Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü, sonra mirasını açıkladı

NELER OLMUŞTU?

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süre hastanede tedavi altında kalan Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. 59 yaşında hayatını kaybeden Ürek, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Tek bir isim verdi! Demet Akalın önce Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü, sonra mirasını açıkladı

“KENDİ ADIMA BİR VAKIF İSTİYORUM”

Fatih Ürek, ölümünden 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetini şöyle anlatmıştı:

Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum.

Tek bir isim verdi! Demet Akalın önce Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü, sonra mirasını açıkladı

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