TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımı Teşkilat, 7. sezon onayını alırken sezon finali tarihi öne çekildi. Dizi, 184. bölümüyle 7 Haziran’da izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarında altı sezondur izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisiyle ilgili yeni gelişmeler netleşmeye başladı. Yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın, 7. sezon için onay aldığı öğrenildi. Böylece fenomen dizi, önümüzdeki yıl da ekran yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor.

Teşkilat için sürpriz karar! Veda edeceği tarih belli oldu

7. SEZON İÇİN ONAY ALDI

Televizyon dünyasında sezon sonuna yaklaşılırken birçok yerli yapımın geleceği şekillenirken, daha önce Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya ve Güller ve Günahlar dizilerinin de yeni sezon için onay aldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından TRT cephesinden gelen haber, “Teşkilat” izleyicilerini sevindirdi.

SEZON FİNALİ BİR HAFTA ÖNE ÇEKİLDİ

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıer’in oturduğu ve senaryosu Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizinin sezon finali takviminde ise önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce 14 Haziran Pazar akşamı olarak planlanan sezon finalinin bir hafta öne çekildiği belirtildi.

7 HAZİRAN’DA VEDA EDECEK

Son bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarını ve kahramanlık hikayelerini konu alan dizi, 184. bölümüyle birlikte 7 Haziran Pazar akşamı sezon finali yapacak.

Final bölümünde izleyiciyi sürpriz gelişmelerin beklediği ifade edilirken, kulislerde konuşulan bilgilere göre dizinin oldukça çarpıcı ve dramatik bir sahneyle, “kanlı bir düğün” teması etrafında sezon arasına gireceği iddia ediliyor.

