The Beach Boys’un kurucularından Brian Wilson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock grubu The Beach Boys’un kurucu üyelerinden solist Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, ölüm haberini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Wilson’ın uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Dünyaca tanınan rock grubu The Beach Boys’un kurucu üyelerinden solist Brian Wilson, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

"KELİMELERLE ANLATILAMAYACAK BİR ACI İÇİNDEYİZ"

Aile tarafından yapılan paylaşımda, “Sevgili babamız Brian Wilson’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Şu an kelimelerle anlatamayacağımız bir acı içindeyiz. Yas sürecinde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Bu acıyı tüm dünya ile paylaştığımızın farkındayız” ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

1984 yılında paranoid şizofreni teşhisi konulan Wilson’ın sağlık durumu, geçmişte yoğun olarak kullandığı halüsinojenik maddelere bağlı beyin hasarına dayandırılıyordu. Ailesi, Şubat 2024’te yaptığı bir açıklamayla sanatçının demans teşhisi aldığını kamuoyuna duyurmuştu.

MÜZİĞE YÖN VEREN İSİMLERDEN BİRİ

1942 yılında Kaliforniya'nın Hawthorne kentinde doğan Brian Wilson, müzik kariyerine kardeşleri Carl ve Dennis Wilson, kuzeni Mike Love ve arkadaşı Al Jardine ile birlikte kurduğu The Beach Boys grubuyla başladı. Grup, 1960’lı yıllardan itibaren Amerikan pop ve rock müziğinde çığır açtı ve sahil kültürünü dünyaya tanıttı. The Beach Boys, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satarak bütün zamanların en çok satan müzik gruplarından biri oldu.

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LİSTENİN 12'İNCİ SIRASINDA

Brian Wilson, Rolling Stone dergisinin hazırladığı “Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı” listesinde ise 12. sırada yer aldı.