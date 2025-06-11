Usta sanatçıdan sevenlerini üzen haber! Kanserle mücadele ediyor

Türk halk müziğinin usta ismi bağlama virtüözü Mehmet Erenler’in pankreas kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Erenler’in sağlık durumu sevenlerini hüzne boğdu.

Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün aralarında olduğu Türk halk müziğinden birçok türkü derleyen sanatçı Mehmet Erenler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler'in İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

Erenler, Ankara'da 1946'da dünyaya geldi. 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlayan sanatçı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı.

TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

ÇOK SAYIDA SANATÇI YETİŞTİRDİ

Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren usta sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı. Hala TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.