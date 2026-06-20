İhlas Haber Ajansı
Türkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı
Türkücü İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından evine kadar takip edildi ve eşi ile çocuklarının yanında saldırıya uğradı.
Özetle DinleTürkücü İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğrad...
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Magazin 1 dk önce
Ankara'da türkücü İsmail Altunsaray, seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden sözlü tacize uğradı ve evine kadar takip eden bir kişi tarafından araç camından darbedildi.
- İsmail Altunsaray, içerisinde eşi ve çocuklarının bulunduğu araçla seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle sözlü tacize uğradı.
- İddiaya göre tartıştığı Altunsaray'ı evine kadar takip eden saldırgan, araç camından Altunsaray'ı darbedti.
- Olay, Altunsaray'ın eşinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Kayıtlarda, Altunsaray'ın eşinin 'Çocuklar var, sakın' dediği duyuldu.
- Olayın ardından başlatılan çalışmalarla saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.
- Altunsaray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Dün akşam saatlerinde Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, içerisinde eşinin ve çocuklarının bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine uğradı.
İddiaya göre tartıştığı Altunsaray’ı evine kadar takip eden saldırgan, araç camından Altunsaray’ı darbetti.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Altunsaray’ın eşinin cep telefonu kamerasında kaydedilen o anlarda ise eşinin "Çocuklar var, sakın" dediği duyuldu. Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, Altunsaray’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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