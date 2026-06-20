Türkücü İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından evine kadar takip edildi ve eşi ile çocuklarının yanında saldırıya uğradı.

Dün akşam saatlerinde Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, içerisinde eşinin ve çocuklarının bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

İddiaya göre tartıştığı Altunsaray’ı evine kadar takip eden saldırgan, araç camından Altunsaray’ı darbetti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Altunsaray’ın eşinin cep telefonu kamerasında kaydedilen o anlarda ise eşinin "Çocuklar var, sakın" dediği duyuldu. Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, Altunsaray’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası