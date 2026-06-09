"Bilinçaltı temizliği" adı altında 500 bin TL dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvuran Tuğba Nur Zehir'in açıklamalarıyla gündeme gelen olayda yeni iddialar ortaya atıldı. İnsanları yüzbinlerce lira dolandıran ve Türk Hava Yolları (THY) tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan pilot Mehmet Levent Ünal ile ilgili mağduriyet iddialarına, canlı yayına bağlanan kişilerin yeni açıklamaları da eklendi. Üfürükçü pilot açığa alınırken yayındakilerin anlattıkları ağızları açık bıraktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur Zehir, İnci Gürgül isimli kişiye "bilinçaltı temizliği" adı altında yaklaşık 500 bin TL ödeme yaptığını öne sürerek yaşadıklarını anlattı. Genç kadın, dini duyguların ve psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin istismar edildiğini öne sürdü.

Öte yandan iddiaların odağındaki asıl kişinin Türk Hava Yolları (THY) pilotu Mehmet Levent Ünal olduğu ortaya çıktı.

THY DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI Programda adı geçen Mehmet Levent Ünal'ın havayolu şirketinde pilot olarak görev yaptığı öğrenildi. Yayında paylaşılan bilgilere göre Ünal hakkında THY yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Programa bağlanan ve eski havayolu çalışanı olduğunu ifade eden bir kişi, Mehmet Levent Ünal'ın uçuşlar sırasında kabin ekibine çeşitli sayı dizileri söyleyerek "kanal açma" uygulamaları yaptığını iddia etti.



KATILIM BEDELİ 1,5 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYORMUŞ İddialara göre sistemde 12 farklı seviye bulunuyor ve katılımcılardan her aşamada yüksek miktarlarda ücret talep ediliyor. Sürecin toplam maliyetinin 1 milyon ila 1,5 milyon TL'ye kadar ulaşabildiği öne sürülüyor. Yayında ayrıca, Mehmet Levent Ünal'ın bazı kişilere tıbbi tedavilerini bırakmaları yönünde öneride bulunduğu ve kendi yöntemleriyle iyileşme vaat ettiği iddiaları da gündeme geldi. Ünal'ın sosyal medya hesabında kendisini "Airbus pilotu" olarak tanıtması da dikkat çekti.



AVUKATTAN CEVAP GELDİ Yurt dışında olduğu belirtilen Mehmet Levent Ünal'ın avukatı ise müvekkilinin yanlış anlaşıldığını savundu. Avukatın açıklamasına göre Ünal, hiçbir danışanına doktor kontrolünü veya ilaç tedavisini bırakmasını önermediğini, söz konusu uygulamaların kendisine ait olmadığını ve yaşanan süreçten dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ GECİKMEDİ Program sunucusu Müge Anlı, bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle insanların mağdur edilmesine tepki göstererek, bu tür uygulamaların özellikle psikolojik olarak zor durumda bulunan kişileri hedef aldığını şu sözlerle vurguladı: “Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmam, hiç kimsenin de inanmasını tavsiye etmem. İnsanların psikolojisinin bozuk olmasını fırsat bilip, bir de üstlerinden para alarak onları kullanıyorsunuz. Sonunda giden parayla kalıyorlar.”

HOSTESİN HAYATI ALT ÜST OLDU Canlı yayına katılan bir anne ise 12 yıl hosteslik yapan ve iki üniversite mezunu olan kızının, Mehmet Levent Ünal ile tanışmasının ardından hayatının değiştiğini öne sürdü. Anne, kızının eşinden "auralarının uyuşmadığı" gerekçesiyle ayrılmaya yönlendirildiğini iddia etti. Aynı anne, sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlık tespit edilmemesine rağmen kızına beyninde tümör bulunduğunun söylendiğini ve çalışmasının kendisi için uygun olmadığı yönünde telkinlerde bulunulduğunu öne sürdü. İddialara göre genç kadın bu süreçte işinden ayrıldı, psikolojik sorunlar yaşadı ve maddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.



"EVİMİZE GELİP SEANS YAPTILAR" Programa katılan bir diğer kişi olan Dürdane Hanım da Mehmet Levent Ünal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik bir grubun evine gelerek kızlarına çeşitli seanslar uyguladığını iddia etti. Dürdane Hanım, bu süreçte kızlarının yönlendirilerek kontrol altına alındığını öne sürdü.

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