Mustafa Üstündağ'ın hayat verdiği Demirhan Han Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan dizisine sağ kolu Umur’la beraber geliyor. "Umur" karakterine Gürkan Çolaker hayat verecek. Peki, Umur karakteriyle Kuruluş Orhan'a dahil olan Gürkan Çolaker kimdir?

"Kuruluş Orhan" dizisi çarşamba akşamları güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan beye hayat verdiği dizinin kadrosuna 2 yeni isim katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Üstündağ'ın hayat verdiği "Demirhan Han" sağ kolu Umur’la beraber ekibe katılacak.

Umur karakteriyle Kuruluş Orhana dahil olan Gürkan Çolaker kimdir?



Demirhan Han diziye sağ kolu Umur’la beraber geliyor. Umur rolüne başarılı oyuncu sportmen kimliğiyle de tanınan Gürkan Çolaker hayat veriyor.

GÜRKAN ÇOLAKER KİMDİR?

34 yaşında olan Gürkan Çolaker, Belçika’da doğdu. Aslen Afyonkarahisarlı olan oyuncu, dört kardeşli bir ailenin en küçüğü. 26 yaşına kadar yaşamını Belçika’da sürdürdü.

Gürkan Çolaker daha önce "Kudüs Fatihi Selahaddim Eyyubi"de cesur ve korkusuz Gökbörü karakterini canlandırmıştı.

