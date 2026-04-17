Devlet Tiyatrosu sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında yer alan Çelenk’in vefatı, Devlet Tiyatroları tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Yapılan açıklamada, 9 Ağustos 1945’te İstanbul’da doğan Feyha Çelenk’in Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar görev yaptığı, özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişiminde önemli rol üstlendiği ifade edildi:

“Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.”

MELEK BAYKAL: DOSTLARIN SENİ UNUTMAYACAK

Sanat camiasından da taziye mesajları gelirken, oyuncu Melek Baykal yaptığı paylaşımda Çelenk’e duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tiyatroya olan katkılarının unutulmayacağını ifade etti:

“Canım Feyha çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helâl et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun canım.”

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Feyha Çelenk’in cenazesinin 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından, İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

