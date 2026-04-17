Alman devi Bayern Münih'in, 40 yaşındaki Manuel Neuer sonrası için Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ileri sürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır için Bayern Münih'in devrede olduğu iddia edildi.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in yerine yeni kaleci arayışlarına başladığı belirtildi.

İLK SIRADA UĞURCAN VAR

Sarı kırmızılı eldiven Uğurcan Çakır'ın ilk sırada yer aldığı listede Hoffenheim'dan Oliver Baumann, Hamburg'tan Daniel Heuer Fernandes ve FC Köln'den Marvin Schwabe'nin de yer aldığı kaydedildi.

GALATASARAY AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Bayern Münih'in kaleci antrenörü Michael Rechner'in daha önce A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı ve o günlerden bu yana Uğurcan ile yakın ilişkisi olduğu, hala birbirlerini sık sık aradıkları kaydedildi. Alman devinin 30 milyon avroluk teklif yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı ve Uğurcan için Türkiye'de rekor bonservis bedeli ödeyen Galatasaray ise milli yıldızı bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.

BU SEZON 14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray'a 27.5 milyon avro ve çeşitli bonuslar karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır, bu sezon 39 kez kaleyi korudu. Milli file bekçisi, 39 maçın 14'ünde kalesini gole kapadı ve 25 maçta 39 golü kalesinde gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası