Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, 25 Ocak Zuhal Topalla kazanan yarışmacı kim oldu? Ekranların sevilen programlarından olan ve Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' haftanın finali ile ekranlara geliyor. Gelinlerin binbir emekle hazırladıkları yemekleri kaynanalarına sunduğu programda bu hafta kim birinci olacak heyecanla bekleniyor. Tartışmaların ve kavgaların eksik olmadığı programda gelinler ve kaynanalar bu hafta nasıl performanslar sergilediler heyecanla bekleniyor. İşte haftanın finaline dair detaylar

25 OCAK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Gülşah Hanım'ın sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar olacak.

SENA HANIM: 21 puan

FİLİZ HANIM: 14 puan

GAMZE HANIM: 19 puan

ZEYNEP HANIM: 21 puan

GÜLŞAH HANIM: -