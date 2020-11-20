Dernek Başkanı Mutalip Çelik, yaptığı haberlerde tarafsız, cesaretli, dürüst, sağlam davranışı, devlete sadakatinden, şehit yakınları ve gazilerle olan muhabbetinden dolayı bu yılki cesaret ödülünü İHA’ya verdiklerini söyledi. Çelik “İHA’yı ülkemize ve milletimize verdiği hizmetlerden, gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. İHA Sason temsilcisi Ekrem Aktaş da “Ödülün bedel ödeyen, ülkenin birlik ve bütünlüğü uğruna canından bir parçası giden kişilerin yakınları tarafından verilmesi bizim için ayrıca büyük bir öneme sahiptir. Bu ödülü bütün İHA ailesi adına almaktan büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.
Yılın Cesaret Ödülü İHA’ya
20.11.2020 - 04:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üç yıldır verilen “Yılın Cesaret” ödülünün bu yılki sahibi İHA oldu.
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