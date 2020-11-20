Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek Başkanı Mutalip Çelik, yaptığı haberlerde tarafsız, cesaretli, dürüst, sağlam davranışı, devlete sadakatinden, şehit yakınları ve gazilerle olan muhabbetinden dolayı bu yılki cesaret ödülünü İHA’ya verdiklerini söyledi. Çelik “İHA’yı ülkemize ve milletimize verdiği hizmetlerden, gösterdiği cesaretten dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. İHA Sason temsilcisi Ekrem Aktaş da “Ödülün bedel ödeyen, ülkenin birlik ve bütünlüğü uğruna canından bir parçası giden kişilerin yakınları tarafından verilmesi bizim için ayrıca büyük bir öneme sahiptir. Bu ödülü bütün İHA ailesi adına almaktan büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.