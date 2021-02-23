Covid-19 pandemisi sebebiyle tören düzenlenmezken ödülünü makamında alan Batuhan Yaşar, “Ödülün ana fikrinin Azerbaycan olması çok önemli. Gerçekten İhlas Medya Grubu bu noktada en tepede yer alanlardandı. Azerbaycan bizim için çok önemli. Türkiye’nin de büyük destekleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 2020 yılının “Altın Adamları” ödül töreninde “Yılın Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Hasgül ise “Uzun yıllardır gazetecilik yapan büyüklerimizin yanında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur ve motivasyon sağladı” şeklinde konuştu.
İhlas Medya'ya iki ödül birden
23.02.2021 - 07:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin prestijli haber dergileri arasında yer alan News Time-News Türk Dergileri 2020 yılının “Altın Adamları”nı belirledi. Medya sektörüne verdiği başarılı hizmetler ve mücadeleci kişiliği ile kamuoyunun takdirini kazanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, “Yılın Medya Yöneticisi” seçildi.
Covid-19 pandemisi sebebiyle tören düzenlenmezken ödülünü makamında alan Batuhan Yaşar, “Ödülün ana fikrinin Azerbaycan olması çok önemli. Gerçekten İhlas Medya Grubu bu noktada en tepede yer alanlardandı. Azerbaycan bizim için çok önemli. Türkiye’nin de büyük destekleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 2020 yılının “Altın Adamları” ödül töreninde “Yılın Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Hasgül ise “Uzun yıllardır gazetecilik yapan büyüklerimizin yanında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur ve motivasyon sağladı” şeklinde konuştu.
Etiketler : batuhan yaşar,
769725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/769725.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER