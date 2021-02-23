Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 pandemisi sebebiyle tören düzenlenmezken ödülünü makamında alan Batuhan Yaşar, “Ödülün ana fikrinin Azerbaycan olması çok önemli. Gerçekten İhlas Medya Grubu bu noktada en tepede yer alanlardandı. Azerbaycan bizim için çok önemli. Türkiye’nin de büyük destekleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 2020 yılının “Altın Adamları” ödül töreninde “Yılın Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Hasgül ise “Uzun yıllardır gazetecilik yapan büyüklerimizin yanında bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur ve motivasyon sağladı” şeklinde konuştu.

