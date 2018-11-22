Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP ile örtülü ittifak yapacağı söylentileri ayyuka çıkan CHP, Saadet Partisi’nin de nabzını yoklayacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı “Saadet Partisi’nden önümüzdeki günlerde bir randevu talebimiz olacak. Görüşme genel başkan düzeyinde olacak” bilgisini verdi. Salıcı, “İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. Bir iş birliği çerçevesi oluşacak mı, oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz ama bununla ilgili şu anda detay açıklanacak noktada değiliz. Bir süreç var, umarız olumlu bir süreç ortaya çıkar ama bunda İYİ Parti’deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da CHP ile yürüttükleri yerel seçim ittifak çalışmalarına ilişkin “Aşağı yukarı alanı çizdik büyükşehirlerde. Şimdi onun içini dolduracağız. Bir isim konusuna kesinlikle girmedik. Alanı tarif edersek içini doldururuz o kolay” dedi. Gazetecilerin “Görüşmelerin 15 gün içerisinde sonlandırılacağı doğru mu?” sorusu üzerine Aydın, “Gün vermek doğru olur mu bilmiyorum ama en kısa sürede yapmanın gayreti içerisindeyiz” karşılığını verdi. “Ankara ve İstanbul’u CHP-İYİ Parti ittifakı mı alacak?” sorusunu Aydın, “Öyle bir şey yok. Taksimat görüşmemiz yok ama artık o aşamaya geldik diyebilirim” diye cevapladı.