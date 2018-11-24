Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



40 ilin belediye başkan adayını bugün açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle İstanbul’un kritik ilçelerinde adayları belirlemek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Erdoğan’ın özellikle 3 dönem kuralına takılan Beyoğlu, Arnavutköy, Bahçelievler, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu gibi belediyelerin üstünde çalıştığı belirtildi. 3 dönem kuralına takılan bazı adayların başka ilçelerden aday gösterilmesinin söz konusu olacağı ifade ediliyor. Bu isimlerden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın Sarıyer’den, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Beykoz’dan aday gösterilebileceği kulislerde konuşuluyor. 3 dönem kuralına takılmayan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in Ataşehir’den aday gösterileceği belirtilirken; yine 3 dönem kuralına takılmayan Esenler, Sultangazi, Çekmeköy ve Üsküdar belediye başkanlarının ise yerlerini koruyacağı ifade ediliyor.



SÜRPRİZ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız’ın ismi Beyoğlu için öne çıkarken; Ümraniye için İsmet Yıldırım, Güngören için Bünyamin Demir, Zeytinburnu için Ömer Arısoy ve Adalar için Özlem Öztekin Vural’ın ismi konuşuluyor. Ankara için de yoğun çalıştığı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Ankara’da hem de İstanbul’da en az bir ilçede kadın aday gösterileceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın, bugün yaklaşık 40 ilin adayını açıkladıktan sonra Salı günü yapılacak AK Parti grup toplantısında da 20 civarında ilin daha adayını açıklayacağı öğrenildi. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya başta olmak üzere bazı illerin adaylarını ise salı günkü grup toplantısına bırakabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan, özellikle nüfusu 30 binin altında olan ilçeler için de ayrı bir strateji uygulanacak. Bu ilçelerde vatandaşın ve teşkilatın gönlünü kazanmış adaylar değerlendirilecek.